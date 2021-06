Prezidenţiale în Peru: Autoritatea electorală îşi reia lucrările Juriul national pentru alegeri (JNE), autoritatea electorala responsabila cu examinarea litigiilor in Peru, si-a reluat sambata lucrarile pentru a stabili cine este castigatorul alegerilor prezidentiale, dupa numirea unui nou membru in urma unei demisii, noteaza AFP. Judecatorul Victor Raul Rodriguez s-a alaturat acestei instante sambata, dupa ce a depus juramantul, punand capat impasului cauzat de demisia, in urma cu trei zile, a unuia dintre membrii sai, care a impiedicat sa avanseze lentul procesul de solutionare a contestatiilor legate de acest scrutin. Peru inca nu stie cine va fi noul sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

