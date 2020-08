Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au iesit in strada la Minsk, dar si alte orase din Belarus, imediat dupa ce au fost anuntate rezultatele exit-poll, care aratau ca Aleksandr Lukasenko a obtinut victoria la prezidentiale duminica, 9 august. Manifestantii au scandat „libertate” si i-au cerut actualului presedinte sa plece.

- Fortele de ordine au recurs la tunuri cu apa, gaze lacrimogene si grenade pentru a reprima protestele izbucnite in Belarus duminica, dupa anuntarea rezultatelor unui sondaj oficial realizat la iesirea din sectiile de votare care il dau invingator cu 79.7 % pe actualul presedinte Aleksandr Lukasenko,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a promis duminica, dupa ce a votat, sa nu piarda controlul asupra situatiei in timpul alegerilor prezidentiale in care are ca neasteptata oponenta o tanara candidata pe nume Svetlana Tihanovskaia, informeaza AFP."Nimeni nu va permite o pierdere…

- Franta, Germania si Polonia si-au exprimat vineri ingrijorarea fata de evolutia situatiei in Belarus, inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, in care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, candideaza la al saselea mandat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministrii…

- Belarus a anunțat ca a reținut 32 de mercenari angajați ai companiei private rusești Wagner, in apropiere de Minsk, marți noapte. O a 33-a persoana a fost reținuta in sudul țarii, scrie agenția de presa BelTA din Belarus. Autoritațile din Belarus au dezvaluit pentru agenția de presa ca luptatorii au…

- Declaratie incredibila a presedintelui statului Belarus, Aleksandr Lukasenko. Oficialul a declarat ca a avut COVID-19, dar a fost asimptomatic. Lukasenko recomanda cetatenilor condusul tractorului ca remediu.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko l-a promovat joi pe fostul sef al comitetului militar-industrial al tarii in functia de premier, in cadrul unei remanieri a guvernului initiata cu doua luni inainte de alegerile prezidentiale din Belarus, informeaza dpa.

