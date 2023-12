Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea incepe mobilizarea completa dupa alegerile prezidențiale din martie, anul viitor, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, transmite The Guardian.

- Peste 38% dintre alegatorii din Republica Moldova s-au prezentat, duminica, pana la ora 18.00, la scrutinul pentru alegerea primarilor si consilierilor locali, arata datele centralizate de Comisia Electorale Centrale (CEC). Potrivit acestora, din totalul celor 2.760.930 de alegatori inscrisi in listele…

- Guvernantii au discutat deja despre bugetul de anul viitor. Liberalii discuta si vineri, la Sinaia. Banii vor fi alocati in functie de proiectele de investitii. Prioritare vor fi cele din infrastructura, mediul rural, dar și plata salariilor cadrelor didactice.

- Republicanul Mike Pence și-a anunțat recent decizia ce vizeaza scrutinul prezidențial de anul viitor. Mike Pence, fostul vicepresedinte republican din timpul presedintiei lui Donald Trump, a anuntat vineri ca-si retrage candidatura pentru alegerile primare din partidul sau in vederea desemnarii candidatului…

- Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Asta desi Kovesi a spus, oficial, NU! Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost intrebat daca o vede pe Laura Codruta Kovesi printre candidatii la alegerile prezidentiale…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca, momentan, a spus „Nu!” in mai multe limbi straine. ”Anul viitor in mai-iunie poate sa spuna Da!”, este de parere liderul UDMR.…

- "Dupa 20 de ani de presedintie de dreapta, a venit timpul ca Partidul Social Democrat sa dea seful statului", spune Marcel Ciolacu. Declaratia vine dupa aparitia informatiei ca PSD si PNL se pregatesc sa mearga impreuna la alegerile de anul viitor.

- Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova a aprobat o lista cu 3,3 milioane de alegatori, dar nu este clar de unde a aparut o astfel de cifra, care va fi subiectul unor procese mari in viitor. Aceasta opinie a fost exprimata de șeful fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor,…