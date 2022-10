Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva a obtinut 48,2 la suta din voturi, iar seful statului in exercitiu Jair Bolsonaro a obtinut 43,30 la suta la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia, astfel ca ei se vor infrunta in turul doi la 30 octombrie, noteaza Le Figaro. "M-am gandit mereu…

- Alegerile din Brazilia intra intr-un al doilea tur de scrutin, in care liderul de stanga Luiz Inacio Lula da Silva il va infrunta pe actualul președinte de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, scrie BBC.

- Fostul presedinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva a iesit invingator in primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Brazilia in fata presedintelui in exercitiu Jair Bolsonaro. Cei doi se vor confrunta in al doilea tur, care va avea loc in 30 octombrie.

- Liderul stangii braziliene Luiz Inacio Lula da Silva iși menține un avans solid in cursa prezidențiala de duminica impotriva președintelui in exercițiu de extrema dreapta Jair Bolsonaro și este la un pas de o victorie categorica, potrivit unui sondaj de opinie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Brazilia organizeaza alegerile prezidențiale duminica, iar actualul președinte - Jair Bolsonaro ar putea fi infrant de liderul stangii braziliene și fost președinte Luiz Inacio Lula da Silva .

- Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și-a marit avansul fața de actualul președinte Jair Bolsonaro la 13 puncte, cu mai puțin de o saptamana inainte de alegerile prezidențiale, potrivit Reuters.

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, are un avans de 15 puncte procentuale fata de actualul presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro, insa acesta din urma reduce avansul inaintea alegerilor din 2 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie publicat

- Cei doi politicieni favoriți la alegerile prezidențiale din Brazilia, Luiz Lula și Jair Bolsonaro, iși lanseaza oficial, marți, campania in locuri care le-au marcat profund carierele politice, cu mai puțin de 50 de zile inainte de un scrutin extrem de polarizat. Luiz Inacio Lula da Silva (76 de ani),…