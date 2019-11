#Prezidenţiale 2019/PLUS: Dăncilă să prezinte scuze publice pentru minciunile uriaşe ale propriului partid PLUS condamna "campaniile mincinoase" prin care se incearca inducerea ideii ca Alianta USR PLUS indeamna la boicotarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidentiale si cere candidatului PSD Viorica Dancila "sa prezinte scuze" si "sa se delimiteze public de astfel de actiuni". "Conducerea PLUS condamna ferm practicile murdare ale vechii clase politice care continua sa se dedea la campanii murdare. Asistam in ultimele zile la extrem de multe campanii mincinoase prin care se incearca inducerea ideii ca Alianta USR PLUS indeamna la boicotarea turului doi al alegerilor prezidentiale. Este o campanie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

