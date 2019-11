Stiri pe aceeasi tema

- Aflat astazi in vizita la Bistrița, presedintele Romani Klaus Iohannis a declarat ca este pentru alegerea primarilor in doua tururi, dar ca este nevoie de discutii politice in Parlament pe aceasta tema. ”Eu sunt clar pentru alegerea primarilor in doua tururi. Este evident nevoie de discutii politice…

- "In masura in care aceste initiative trec, e un mesaj ca iesim din umbra PSD-ului", a spus Barna. "Suntem curiosi ce partid ar putea sa voteze astazi impotriva initiativei Fara Penali in Functii Publice", a adaugat candidatul USR - PLUS la prezidentiale. Dan Barna a spus ca celelalte prioritati ale…

- ”Ma bucur ca am gasit multa deschidere din partea premierului desemnat pe marginea subiecteor care sunt de interes pentru PMP, cum este cel legat de Republica Moldova. Sunt convins ca vom ajunge la un punct de vedere care sa exprime in totaltate preocuparea noastra constanta fata de acest subiect”,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa la Iasi, ca proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor în doua tururi de scrutin va fi votat în Parlament si de PNL, USR si ALDE, informeaza Agerpres.

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…