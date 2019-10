Organizatia Judeteana ALDE a anuntat joi seara ca a chemat in judecata Facebook, la Judecatoria Sibiu, acuzand faptul ca aduce prejudicii campaniei electorale a candidatului la Presedintie Mircea Diaconu prin blocarea paginii de socializare a formatiunii politice.



"Organizatia ALDE Sibiu, prin presedintele Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a depus astazi la Judecatoria Sibiu o cerere de chemare in judecata a Facebook cu sediul in Statele Unite. Din 28 octombrie pagina oficiala de Facebook a fost blocata de Facebook. Desi s-au cerut lamuriri pe toate canalele disponibile de contact Facebook,…