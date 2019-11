Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta "sa se faca lumina" si sa se afle adevarul in legatura cu evenimentele din 10 august 2018. "Adevarul trebuie sa fie intotdeauna cel care sa invinga minciuna. Am spus de fiecare data ca, indiferent cate minciuni se vor spune despre mine, despre PSD, eu voi continua sa spun adevarul. Astept sa se faca lumina si sa aflam adevarul in legatura cu acest eveniment", a spus Viorica Dancila, intr-o conferinta de presa, intrebata ce le transmite romanilor in legatura cu evenimentele din 10 august 2018 si daca este de parere in continuare…