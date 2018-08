Prezidențiale 2019. Tăriceanu, decizie ”Vom vedea daca vom avea un candidat comun sau mergem separat. Nu spun ca nu ma preocupa președinția. (...) Nu ma sperie funcția prezidențiala, dar nici nu sunt manat de o ambiție nemasurata. Trebuie un alt stil de președinte, care sa rezolve conflictele, nu sa le amplifice. Nu ma intereseaza numai blazonul”, a zis Tariceanu la Antena 3. se actualizeaza Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

