'Imi dadeam demisia. Asta e o demisie de onoare. (...) Nu le sugerez nimic (colegilor mei - n.r.), eu va spuneam ce as fi facut eu. Am mai facut lucrul acesta o data', a spus el, inaintea Comitetului Executiv National al PSD. Pe de alta parte, Badalau a precizat ca nu poate sa ceara acelasi lucru colegilor sai care nu si-au atins obiectivele. 'E o sedinta de mobilizare, de analiza a rezultatelor. Unde am avut rezultate slabe sa incercam sa le indreptam. (...) Nu pot sa spun lucrul acesta despre colegii mei (sa isi depuna mandatele - n.r.). Ar fi urat', a aratat Niculae Badalau, conform Agerpres.