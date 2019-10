Stiri pe aceeasi tema

- "Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar moștenirea comunismului s-a vazut in toate perioadele in care PSD a fost la putere, perpetuand incompetența. Acest partid a fost o piedica in calea dezvoltarii Romaniei in toți acești 30 de ani. Dupa guvernarea PSD, Romania risca sa ramana singura țara din…

- 'A fost o vizita in care am avut parte de foarte multa sustinere, am fost la Ciobanu, la Murfatlar, acum la Constanta. Am vazut oamenii foarte implicati si foarte atasati de candidat si de Partidul Social Democrat. Oamenii nu au fost de acord cu ceea ce s-a intamplat, si acest lucru ne-au spus la…

- „Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Klaus Iohannis a transmis sambata, in prima zi de campanie electorala pentru alegerile prezidentiale, ca miza scrutinului este „o Romanie fara PSD” si le-a cerut alegatorilor sa vina in numar cat mai mare la urne.„Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a venit pe o trotineta electrica la Biroul Electoral Central pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie. ”Am venit cu aceasta trotineta electrica pentru a da un mesaj sa folosim mai puțin mașinile, sa avem grija de mediu și de viitorul…

- Mutare strategica in campania pentru alegerile prezidentiale din Romania. Potrivit unor surse, firma lui Tony Fabrizio, seful campaniei de sondaje a lui Donald Trump in 2016 lucreaza la sondajele comandate de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) pentru candidata Ramona Ioana Bruynseels.Tony…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. ”Sunt foarte bucuros ca poti sa va anunt: mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si impreuna cu documentele mele am depus impreuna…

- Premierul Viorica Dancila a condus marți prima ședința de Guvern dupa ce ALDE a anunțat ca iese din coaliția de guvernare, provocand astfel o criza politica din cauza majoritații fragile a social-democraților in Parlament. Trei miniştri ALDE ar trebui să-şi anunţe demisiile, marți,…