Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu a votat, duminica, la alegerile prezidentiale, alaturi de fiul sau. "Am votat pentru ca tinerii sa aiba motive sa ramana in Romania si sa contribuie la bunastarea acestei tari. Pentru o Romanie a respectului, respect pentru romanii de toate…

- Cristian Tudor Popescu a scris un material in care a prezentat 10 motive pentru care alegatorii din Romania ar trebui sa o veoteze pe Viorica Dancila la alegerile prezidențale. Gazetarul a ironizat-o pe Dancila pentru gafele pe care le-a facut in ultimii ani, dar nu a omis nici alți candidați, precum…

- Politicile fiscale și bugetare trebuie sa asigure indeplinirea a trei obiective majore: sa mobilizeze, prin impozite, taxe și alte venituri, resursele financiare de care statul are nevoie pentru finanțarea exercitarii funcțiilor sale prevazute prin Constituția Romaniei și legile in vigoare; sa susțina…

- 'A fost o vizita in care am avut parte de foarte multa sustinere, am fost la Ciobanu, la Murfatlar, acum la Constanta. Am vazut oamenii foarte implicati si foarte atasati de candidat si de Partidul Social Democrat. Oamenii nu au fost de acord cu ceea ce s-a intamplat, si acest lucru ne-au spus la…

- Guvernul demis, condus de Viorica Dancila, a aprobat, luni, o hotarare prin care aloca 1,4 miliarde de lei pentru unele primarii, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. El a spus ca va mai fi o ședința de Guvern in care se vor aproba toate solicitarile primarilor pentru fonduri prin PNDL,…

- In perioada ianuarie - august 2019, datoria externa totala a crescut cu 9,131 miliarde euro, informeaza BNR. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 74,342 miliarde euro la 31 august 2019 (68,2 la suta din totalul datoriei externe), in creștere cu 8,9 la suta fața de 31 decembrie 2018,…

- "Renuntarea, in general, echivaleaza cu acceptarea neputintei, dar este o optiune individuala. Insa renuntarea la o demnitate publica obtinuta in baza unui vot de incredere echivaleaza cu un act de lasitate. Nu poti renunta la guvernare pentru un targ sau un calcul politic ieftin. Guvernarea nu este…