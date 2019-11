Stiri pe aceeasi tema

- „Am vazut cu toții declarațiile președintelui Iohannis, facute in cadrul ceremoniilor de preluare a mandatului de catre miniștrii Apararii, Afacerilor Externe și, atenție, Justiției și Afacerilor Interne. Sa spunem ca putem ințelege prezența lui Klaus Iohannis la ceremoniile de la Aparare și Externe,…

- DC News a realizat un sondaj cu privire la candidați cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: "Cine este mai curajos?". Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DC News care au votat, candidatul la prezidențiale al…

- DC News a realizat un sondaj cu privire la candidați cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: "Cine a luptat mai mult pentru oamenii obișnuiți?". Conform cititorilor DC News care au votat, candidatul la prezidențiale al PSD, Viorica…

- DC News a realizat un sondaj cu privire la candidați cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: "Cine credeți ca este un politician mai cinstit?". Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DC News care au votat, candidatul…

- DCNews a realizat un sondaj cu privire la cei doi candidați: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: ”Care dintre cei doi candidați e mai apropiat de oameni?”. Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DCNews care au votat, candidatul la prezidențiale al PSD, Viorica…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Catalin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca alegerile nu sunt libere in Romania, iar la prezidențiale voturile vor fi numarate tot de STS, printr-o ințelegere intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. El a adaugat ca cine nu are partid in Parlament nu are nicio șansa, anunța…

- "Am constatat ca unul dintre candidatii la prezidentiale – Klaus Iohannis – a preluat tema mea principala de campanie, de la alegerile pentru prezidentiale, din 2004. Tema preocuparii pentru „normalitate” a fost prezentata in numeroase documente si conferinte pe care le-am sustinut in perioada…