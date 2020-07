Prezentul și viitorul naționalei feminine: surorile Pintea! In mod normal, cele doua vad foarte puțin pe parcursul unui an, insa in 2020 Pandemia de Coronavirus le-a dat șansa de a sta impreuna mai mult timp. Și asta pentru ca pivotul naționalei mari și-a luat sora de 16 ani (aflata in lotul tricolor de junioare) la București, SPORTS-NET. ”Este cea mai lunga perioada pe care am petrecut-o alaturi de Crina de cand ea a plecat de acasa, de ani buni” – Andreea Ailincai, componenta naționalei de junioare a Romaniei, jucatoare la Chimia Rm. Valcea. ”Mi-am dorit sa o vad langa mine, am așteptat mult timp acest moment, ea era foarte mica cand eu am plecat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

