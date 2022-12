Stiri pe aceeasi tema

- Nota de fundamentare a unei legi temporare anti-rusești promulgate de Iohannis spune asta: “Prezenta software-urilor rusesti de tip antivirus reprezinta o vulnerabilitate la adresa securitatii cibernetice a autoritatilor si institutiilor romanesti, din cauza ca aceste programe acapareaza functii importante…

- Conținut oferit de: homedesign-budapest.ro. Romania participa in perioada 4-6 noiembrie 2022 la HOMEDesign Budapesta, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sectorului mobilier și al decorațiunilor interioare. Participarea brand-urilor romanești la targul internațional este finanțata de…

- Prezenta la deschiderea conferintelor „Bucharest Leaders Summit: EmergingChallenges of the Future”, Nicoleta Pauliuc, presedinta Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei, a facut o radiografie a situatiei in care se afla tara noastra in contextul razboiului…

- ”Produsele romanești sunt cele mai bune, cele mai gustoase” Ministrul Agriculturii, Petre Daea. Apel matinal - Invitat, ministrul agriculturii, Petre Daea RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Catalin Cîrnu: Peste un miliard de euro se va vira, începând de luni, pentru aproape…

- Mușchiulețul romanesc, telemeaua și micii le-au lasat gura apa italienilor. Magazinele cu produse tradiționale sunt tot mai cautate de italieni in Peninsula. Ba chiar mulți nu doar le gusta, ci incearca sa prepare și rețetele romanești.

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Marian Enache, a pledat joi pentru elaborarea, in colaborare cu Academia Romana, a unui studiu menit sa determine si sa cuantifice starea de constitutionalitate a societatii romanesti, in conditiile trecerii unui “numar suficient de ani” de la adoptarea…

- Cinci echipaje romanesti s-au calificat, luni, 19 septembrie, in semifinalele Campionatelor Mondiale de canotaj academic de la Racice (Cehia). La dublu vasle, campioanele olimpice Ancuta Bodnar si Simona Radis au castigat seria a treia si vor trage in semifinalele prevazute pe 23 septembrie, echipajul…