- Accident grav pe drumul județean care leaga localitațile aradene Chisindia și Paiușeni. Un vehicul de teren modificat in care se aflau doi barbați, in varsta de 30 și 40 de ani, dar și un minor in varsta de 10 ani, s-a rasturnat. In urma accidentului, barbatul in varsta de 30 de ani a ramas prins […]…

- 4.878.719 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (723.667). Brazilia este pe locul doi, cu 602.669 de decese, urmata de India (451.814, Mexic (283.574)…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui barbat in varsta de 45 de ani s-a produs joi, in jurul orei 14, in localitatea prahoveana Cotofenesti. Se pare ca barbatul se afla in traversarea DJ 102 in momentul in care a fost lovit de un autoturism condus de un sofer in varsta de 48 de ani.…

- O femeie in varsta de 78 de ani a murit, marti, dupa ce a fost lovita in halta Dodesti de un tren care se deplasa pe directia Barlad - Iasi, conform agerpres.ro. Potrivit autoritatilor, echipajul solicitat sa intervina la fata locului nu a mai putut face nimic pentru salvarea femeii, fiind…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat Hotararea in cauza Drovorub v. Republica Moldova și Federația Rusa, prin care a constatat incalcarea articolul 2 CEDO sub aspect material și procedural de catre Rusia. Curtea a obligat autoritațile de la Moscova sa achite reclamantei suma de…

- Ministerul Apararii Naționale a transmis, vineri, ca generalul-locotenent Ion Dobran s-a stins din viața la varsta de 102 ani. ”Daruit cu pasiunea pentru zbor, si-a modelat intreaga viața dupa principii ferme si idealuri inalte”. ”Zi de doliu pentru Armata Romaniei! Astazi s-a stins din viața generalul-locotenent…

- Sase persoane au fost ucise joi seara într-un incident armat petrecut în orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept "socant", transmite Reuters, potrivit Agerpres.Doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit…

- „Noua pacienti afectati de coronavirus au murit din cauza lipsei de oxigen la spitalul din Vladikavkaz. Astazi a avut loc o avarie la sistemul de oxigen”, a declarat ministrul, citat de agentiile de presa ruse.