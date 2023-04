Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul TV american Jerry Springer, cunoscut pentru emisiunile sale controversate, marcate uneori de injuraturi, vulgaritati si altercatii fizice, a murit la varsta de 79 de ani, informeaza agentiile de presa internationale. Informatia a fost confirmata de agentul sau pentru agentia PA, a anuntat…

- Drama la Dorohoi. Un barbat in varsta de 60 de ani a murit in flacari intr-un incendiu in aceasta dupa-amiaza Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Dorohoi, și-a pierdut viața intr-un incendiu care i-a mistuit locuința. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza iar alarma a fost data de un vecin,…

- Cunoscutul realizator Jerry Springer a murit, la varsta de 79 de ani, rapus de o cumplita boala. A devenit cunoscut prin controversatul The Jerry Springer Show, inceput in septembrie 1991. Jerry Springer a murit „in pace” la casa lui din Chicago, potrivit anunțului facut de familia sa. Prezentatorul…

- Jerry Springer, prezentatorul de televiziune care a marcat o epoca, a murit la varsta de 79 de ani, potrivit BBC.Jerry Springer, cunoscut mai ales pentru talk-show-urile sale de televiziune, a murit la varsta de 79 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jerry Springer a murit. Celebrul prezentator american avea 79 de ani. Jerry Springer a murit Jerry Springer, unul dintre cei mai influenți și mai controversați prezentatori din istoria TV, a murit, conform TMZ. Un purtator de cuvant al familiei a dezvaluit ca Jerry Springer a fost diagnosticat cu cancer…

- Sotia artistului, Laura Hess-Hey, a confirmat decesul, a informat Washington Post. Fiica lui Ahmad Jamal, Sumayah Jamal, a declarat pentru The New York Times ca artistul suferea de cancer la prostata.

- Eduard Baghirov, scriitor și producator in Rusia, cunoscut și in Republica Moldova, a murit. Despre asta a anunțat propagandista Margarita Simonean, redactorul-șef al Russia Today (RT), pe contul sau de Telegram.

- Paul O'Grady, prezentator TV și comediant, a murit la varsta de 67 de ani. Partenerul sau a anunțat moartea "neașteptata, dar liniștita" a celui care a devenit celebru cu personajul sau de travestit scoțian Lily Savage.Paul O'Grady, indragitul prezentator TV și comediant care a intrat pe scena cu…