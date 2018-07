Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Petrea se confrunta cu probleme de sanatate, iar telespectatorii au putut observa ca este ceva in neregula cu știrista. Vedeta a avut vocea cam ragușita in ultimele zile și i-a fost foarte dificil sa prezinte știrile. Prezentatoarea tv este insarcinata in șase luni cu al treilea copil și a decis…

- Corina Caragea a starnit multa valva in mediul online, dupa ce a facut public un mesaj subliminal. Vedeta a urcat o poza in care atenția tuturor a fost captata de bijuteria purtata pe inelar, dar și de rochia alba ca de mireasa. Fanii i-au scris imediat. Prezentatoatea TV Corina Caragea a scris pe o…

- Cristina Soare preia ștafeta de la Iulia Zgripcea, care a anunțat ca este insarcinata, și va aduce zilnic in emisiunea „E vremea ta”, de luni pana vineri, de la ora 18.50, cele mai interesante informații despre timpul probabil, clima și mediu pentru telespectatorii TVR 2. Vedeta cunoscuta a TVR, Cristina…

- In urma cu un an, Corina Danila a descoperit ca are probleme de sanatate, mai exact la coloana. In urma investigațiilor, medicii i-au recomandat sa slabeasca, astfel din luna martie anul trecut, vedeta a mers regulat la control și a facut analize, iar ajutorul specialiștilor a funcționat. Prezentatoarea…

- Surpriza de proporții in studioul Știrilor ProTV! Robotul Sophia, unul dintre cei mai cunoscuti roboti umanoizi din lume, a conversat cu Andreea Esca. Prezentatoarea i-a pus cateva intrebari, iar robotul, care era imbracat in roșu, identic cu Andreea, i-a raspuns. Interviu Andreea Esca – Robotul Sophia…

- Primul job al Biancai Dragușanu nu a avut absolut nicio legatura cu showbiz-ul. Vedeta a inceput sa munceasca de la varsta de 15 ani. Prezentatoarea de la „Te vreau langa mine” a urmat o facultate care nu are nicio legatura cu televiziunea, iar primul loc de munca l-a avut in vanzari. (Afla aici cum…

- Adriana Bahmuțeanu s-a distrat pe cinste la botezul fetiței Gabrielei Cristea, sambata (14 aprilie). Vedeta este intr-o forma de zile mari și se pare ca ii merge bine și pe plan sentimental. Prezentatoarea a venit imbracata intr-o rochie colorata, cu un decolteu extrem de generos. Zambitoare și eleganta,…

- Vedeta tv se pregateste sa devina mamica pentru a treia oara si este in culmea fericirii! Mama a baieti gemeni, vedeta se pregateste pentru un nou membru al familiei sale. Prezentatoarea tv s-a casatorit recent cu colegul ei de platou. Acestia realizeaza emisiunea „E vremea ta… sa vezi lumea”. La inceputul…