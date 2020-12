Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este mama a trei copii, insa inainte de ramane insarcinata pentru prima data a pierdut alte doua sarcini. Prezentatoarea de la Acces Direct a vorbitdespre cum a depașit momentul și a oferit cateva sfaturi prețioase femeilor care se regasesc in aceeași situație. Intrebata despre cum a depașit…

- O noua infectare in echipa de prezentatori a Știrilor Pro TV. Andreea Marinescu, care prezinta jurnalul de dimineața alaturi de Mihai Dedu sau Cosmin Stan, a fost confirmata cu Covid-19, anunța site-ul Protv.ro. Infectarea vine la aproximativ o saptamana dupa ce a fost confirmata și Neti Sandu, prezentatoarea…

- Laurette a fost intrebata de prezentatorii emisiunii Star Matinal (Antena Stars) daca și-a inșelat partenerii și a surprins pe toata lumea spunand fara sa ezite- “da!”. ”Niciodata nu am fost prinsa ca inșel, nu ai cum sa ma prinzi. M-a banuit... Pana și fostul meu soț. Aveam detectivi in fața casei…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai indragiteprezentatoare tv. Insa, puțini sunt cei care știu ca pasiunea ei este, de fapt,muzica, despre care a vorbit in aceasta dimineața la 'Neatza cu Razvan și Dani.Vedeta a anunțat ca are un proiect nou și i-a urat la mulți ani, soțului ei, deziua acestuia de…

- Un accident care a avut loc luni de dimineața la Lugoj a fost filmat de camerele de supraveghere, relateaza portalul local de știri Lugoj Info. O tanara insarcinata a fost ranita grav și luata cu elicopterul, dupa impact.Luni de dimineața, o tanara insarcinata din Lugoj a fost victima unui șofer care…

- Prezentatoarea TV Anișoara Loghin a anunțat in cadrul emisiunii ”Gusturile se discuta”, ca familia ei urmeaza sa se mareasca. La sfarșitul lunii august, ea s-a logodit cu mijlocașul naționalei de fotbal a Moldovei, Radu Ginsari, iar acum cei doi asteapta un bebelus.

- Goey Charles, in varsta de 29 de ani, este acuzat ca si-a strangulat sotia si a fost retinut marti dimineata. Vanessa Piere, 29 de ani, era gravida in sase luni. Cadavrul ei a fost gasit vineri dimineata, in apropierea pe marginea unei autostrazi care leaga New Jersey de New York. Imaginile surprinse…

- Dupa ce trei luni au pastrat secretul sarcinii, Gina Pistol si Smiley au impartasit bucuria cu fanii. Prezentatoarea TV a marturisit ca nu a povestit despre sarcina pentru ca nu era sigura ca totul va decurge bine, dupa ce medicii i-au dat putine sanse la o sarcina naturala.