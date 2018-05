Prezentatoarea anorexica s-a maritat. Iata cum arata sotul ei! Prezentatoarea anorexica s-a maritat. Iata cum arata sotul ei! In urma cu cativa ani, Flavia Apostol a devenit subiect de discutie aprins in presa autohtona si pe retelele de sociale din pricina fotografiilor care expuneau silueta extrem de fragila pe care o avea la acea data. Prezentatoarea TV era anorexica, avea doar 35 de kilograme, iar bratele si picioarele extrem de subtiri ii faceau pe multi sa se intrebe cum oare putea aceasta sa fie incantata de modul in care arata si a nu fi ingrijorata de starea ei de sanatate. Obsesiile prezentatoarei anorexice Dupa valul de controverse starnit in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

- Problemele de nutriție au trecut, iar Flavia Apostol a luat in greutate, dupa ce ajunsese sa aiba sub 40 de kilograme și putea oricand muri, scrie spynews.ro. Ea se bucura in prezent de o adevarata poveste de dragoste, alaturi de sotul ei, cei doi s-au casatorit de curand, mai exact in weekend-ul…

