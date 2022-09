Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV Olga Skabeieva, supranumita „papusa lui Putin”, a facut declaratii halucinante in timpul unui talk-show, raspunzandu-i unui deputat, ca Moscova ar fi trebuit sa bombardeze nuclear Regatul Unit in timpul funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, potrivit The Independent.

- Inmormantarea reginei Elisabeta a II-a va avea loc astazi la ora locala 19:30, astfel ca milioane de oameni urmaresc cu intristare și durere evenimentul. In cursul zilei sunt așteptați peste 2000 de invitați, printre care, sute de demnitari straini și capete incoronate. Printre oficialii veniți din…

- Marea Britanie nu a invitat reprezentanți din Rusia, Belarus și Myanmar sa participe la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc lunea viitoare, a declarat, marți, o sursa de la Whitehall, citata de Reuters.

Un robot a fracturat degetul unui baietel in varsta de sapte ani in timpul unui turneu de sah la Moscova, relateaza presa din Rusia, citata de bbc.com.

- Moscova a etichetat tarile care i-au impus sanctiuni drept ”neprietenoase” – o lista care include intreaga Uniune Europeana, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Australia si altele. Banca centrala a abolit, de asemenea, o limita de 30% la platile in avans catre nerezidenti pe contractele de import…