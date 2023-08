Stiri pe aceeasi tema

- Farul pregatește minuțios duelul cu Rapid de duminica, o formație careia i-a administrat un eșec usturator la ultima intalnire directa, 7-2, scor care a deschis drumul „marinarilor” spre titlu. Acum, dobrogenii vor sa-i invinga din nou pe rivalii din Giulești. Rapid - Farul se disputa duminica, de la…

- Forma slaba a echipei nu-l sperie pe Dan Șucu, el are de gand sa investeasca in continuare și sa-și majoreze procentul de acțiuni! Acum are 70 la suta și partenerul Angelescu ar mai ramane doar cu un rol decorativ Dan Șucu iși urmeaza planurile pentru Rapid, indiferent de rezultatele echipei, unele…

- Marius Șumudica a anunțat ca va fi prezent in Giulești, la meciul dintre Rapid și Farul, de pe 20 august, ora 18:15. Fostul antrenor de la Al Raed a declarat ca va calca in premiera pe noul stadion din Giulești, in calitate de suporter, pentru a-i susține pe cei de la Rapid la meciul cu Farul. Deși…

- Petrolul a produs surpriza etapei și a invis-o pe Farul intr-un meci thriller la Ploiești! Irobiso a facut-o KO pe campioana in minutul trei al prelungirilor, administrandu-i lui Hagi prima infrangere impotriva „lupilor”. ...

- Dan Șucu tocmai a facut un transfer șoc la Rapid! Acționarul majoritar din Giulești il ia pe Claudiu Petrila de la CFR Cluj in schimbul unei sume impresionante pentru nivelul fotbalului romanesc. Claudiu Petrila (22 de ani) pleaca de la CFR Cluj in perioada de mercato a verii. Din informațiile obținute…

- Acționarul majoritar celor de la Rapid, Dan Șucu, a emis un comunicat de presa in care confirma informația prezentata in urma cu scurt timp de GSP: Cristiano Bergodi (58 de ani) va fi noul antrenor al trupei din Giulești. ...

- Rapid a anunțat, sambata seara, desparțirea de tehnicianul Adrian Mutu, prin intermediul unui comunicat „intarit” și de un mesaj al lui Dan Șucu, așa cum clubul a obișnuit in ultima perioada. Tensiunile din Giulești sunt evidente chiar și-n informarile oficiale, iar acționarul majoritar nu s-a ferit…

- Continue reading FCSB e favorita cotelor la caștigarea campionatului, Farul vine abia pe 3. Surpriza uriașa in razboiul caselor de pariuri. Te imbogațești daca mergi pe Dinamo at Info real.