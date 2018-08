Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au gasit asupra unui tanar un cutit, iar un alt barbat a devenit violent cu fortele de ordine, fiind nemultimit de masurile de delimitare a spatiului in care se desfasoara protestul, si a fost amendat cu 500 de lei, a transmis Jandarmeria Bucuresti. Aproximativ 500 de persoane se afla si sambata…

- Peste 100.000 de protestatari au blocat centrul capitalei, potrivit www.digi24.ro. Strazile din jurul Guvernului au fost baricadate de forte de ordine, iar in jurul orei 16 au inceput primele incidente. Sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. ”Instigatorii au incendiat diverse zone, au…

- Aproximativ 10.000 de persoane participa la mitingul din Piata Victoriei, vineri seara. Dupa mai multe incidente soldate cu raniti si cu retinerea unor protestatari, in piata situatia continua sa fie tensionata.Pe langa lideri politici (cum ar fi Dan Barna, presedintele USR), in Piata Victoriei…

- Cateva sute de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea…

- Un mesaj al filosofului Mihai Sora a fost transmis, duminica seara, la boxe in Piata Victoriei din Bucuresti, in timp ce mii de oameni protestau. "Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii, speranta…

- Noi proteste au loc, sambata seara, in Piața Victoriei. Oamenii s-au adunat in fața Guvernului pentru a manifesta impotriva coaliției PSD-ALDE, dar și in privința unei eventuale Ordonanțe privind codurile penale.

- Grupul „Coruptia Ucide” anunta un nou protest pentru joi seara in Piata Victoriei, dupa ce peste 4.000 de bucuresteni au iesit in urma cu o zi pentru a protesta fata de modificarile la Codul de Procedura Penala si fata de alianta de la guvernare ce sustine aceste modificari.

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.