Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD.

- La mitingul PSD din Capitala, care va avea loc sambata seara, sunt așteptate „cateva sute de mii” de persoane din toata țara. Din acest motiv, exista nevoia de a lua masuri de precauție pentru ca totul sa se desfașoare fara probleme sau violențe. Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care declara…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca va participa, sambata seara, "la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD - ALDE", precizand ca "nimic nu poate fi mai antidemocratic" decat nerespectarea votului romanilor. "In aceasta seara, la ora 20,00, voi fi prezenta la mitingul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face un apel de ultima ora pentru o prezența cat mai mare a cetațenilor la mitingul organizat de PSD in Piața Victoriei impotriva abuzurilor instituțiilor de forța ale statului, impotriva ”dictaturii minoritații”.Șeful PSD București-Ilfov susține…

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…