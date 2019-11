Stiri pe aceeasi tema

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Maramures sunt inscrisi pe listele electorale permanente 42.4911 de cetateni cu drept de vot.

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Salaj sunt inscrisi pe listele electorale permanente 196.392 de cetateni cu drept de vot.

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Cluj sunt inscrisi pe listele electorale permanente 608.455 de cetateni cu drept de vot.

- Biroul Electoral Central a stabilit cum va arata buletinul de vot la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. Cei 14 candidati au fost trasi la sorti, iar prioritate au avut cei sustinuti de partidele parlamentare. Potrivit BEC, ordinea pe buletinele de vot este urmatoarea: Klaus Iohannis – Partidul…

- Doi candidati anti-sistem considerati outsideri, dintre care unul aflat in inchisoare, au revendicat duminica seara calificarea in turul doi al scrutinului prezidential din Tunisia, la capatul unui vot marcat de o participare slaba, relateaza AFP.

- Potrivit www.votstrainatate.ro, pana la aceasta ora s-au primit aproximativ 31.289 de cereri pentru votul la sectia de votare si circa 32.999 de solicitari pentru vot prin corespondenta. Astazi, 11 septembrie, este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale…

- Viorica Dancila, liderul Partidului Social Democrat, a fost desemnata la congresul PSD drept candidatul formatiunii politice pentru alegerile prezidentiale. Prezenta la Scoala de vara a femeilor social democrate, organizata la finele saptamanii anterioare, Viorica Dancila a anuntat ca va intra in cursa…

- In data de 10 noiembrie 2019 au loc alegeri prezidențiale in Romania. Majoritatea partidelor și-au lansat deja candidații in cursa pentru Cotroceni. La start s-au aliniat și cațiva candidați independenți. Pana la data de 25 august, lista candidaților la prezidențiale cuprinde 14 persoane. Alegerile…