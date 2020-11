Prezența la vot in turul doi al alegerilor prezidențiale din R. Moldova pana la ora 15.00, este cu 15% mai mare decat in urma cu doua saptamani. Iar o contribuție mare o are votul masiv din diaspora. Mii de moldoveni din diaspora stau la cozi lungi inca de la deschiderea secțiilor de votare . Pana la ora 15.00, 148.000 de cetateni moldoveni au votat in afara granițelor țarii. Diaspora moldoveana risca sa ramana fara buletine de vot Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Vladimir Sarban, a spus ca exista o posibilitate reala ca in unele secții, sa fie epuizate buletinele de vot. „O problema…