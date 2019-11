Prezenţa la vot , duminică, până la ora 24,00, la nivel naţional, a fost de 47,66% S-au prezentat la urne 8.683.688 alegatori Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, pana la ora 24,00, la nivel national, de 47,66%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). In mediul urban, prezenta la urne a fost de 48,54%, iar in mediul rural - de 46,49%. Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne a fost de 8.683.688, dintre care 5.057.364 - in mediul urban si 3.626.324 - in mediul rural. O prezenta mai ridicata la vot s-a inregistrat in judetele Ilfov (63,13%), Cluj (59,20%) si Sibiu (53,76%). O prezenta mai redusa la urne a fost in judetele Vaslui… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

