- Peste 18 milioane de romani cu drept de vot sunt așteptați, duminica, 24 noiembrie, la alergerile prezidențiale 2019, turul 2 de scrutin. Astfel, romanii au de ales intre Klaus Iohanis, președintele Romaniei ales in 2014 și Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Duminica, 24 noiembrie,…

- Peste 500.000 de alegatori au votat, la ora transmiterii știrii, in strainatate, in primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC). Numarul total al votanților din diaspora a fost, in primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014, de 161.054,…