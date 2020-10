Prezenţa la urne în vremea pandemiei de COVID-19 Din insumarea votantilor de pe listele complementare, suplimentare si de pe listele cu cei care au votat folosind urna mobila rezulta un total de 8.420.742 de persoane care s-au prezentat la urne, la alegerile locale din 27 septembrie 2020, si care a generat o prezenta la vot de 46,02-, cea mai scazuta de la organizarea primelor alegeri locale pe 9 februarie 1992. Prezenta la urne este o forma a participarii politice care deriva din exercitarea unui drept cetatenesc. Chiar si in s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

