- Scene incredibile la Lugoj, acolo unde acum cateva zile un polițist a acuzat ca a fost atacat cu un cuțit de un barbat pe care il somase sa poarte masca. Imaginile video au demonstrat ca poluțistul a mințit cu nerușinare. De fapt, muncitorul despre care spunea ca l-a atacat cu un cuțit a fost batut…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a schimbat scenariul pentru alte patru școli din Timiș. O alta școala trece in scenariul roșu, din cauza cazurilor de Covid-19 din unitatea de invațamant. Elevii vor invața exclusiv online.

- O școala din Lugoj trece in scenariul roșu, din pricina cazurilor de Covid-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a schimbat scenariul pentru alte patru școli din Timiș. Scenariul roșu se adopta de luni și la C.S.E.I. „Alexandru Roșca” Lugoj, dupa ce aici au fost depistate cazuri pozitive…

- O femeie de 31 de ani, din orasul Comanesti, judetul Bacau, a fost trimisa in judecata pentru acces ilegal la un sistem informatic, fiind acuzata a incercat sa foloseasca un card bancar ce nu ii apartinea. Detaliile cazului sunt revoltatoare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, marti seara, ca PNL a castigat alegerile locale, la votul politic, cu 34%, fiind urmat de PSD, cu 30%, si USR cu 13%. Orban a precizat ca PSD are 1.450 de primari, PNL 1.250, PMP 50 si USR 45, iar in ceea ce priveste consiliile judetene PNL are 17, iar UDMR…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat metoda Heimlich și auto-Heimlich. Cum (te) salvezi atunci cand apare inecarea cu un corp strain. ”Toți ar trebui sa știm sa facem asta. Heimlich și auto-Heimlich. Cum (te) salvezi atunci cand apare inecarea cu un corp strain. O manevra simpla poate face diferența dintre…

- Localitatea Bara din județul Timiș a fost declarata zona roșie de catre Direcția de Sanatate Publica, acest lucru insemnand ca elevii vor trebui sa faca școala on-line. Cu toate acestea, in localitate nu exista internet, astfel ca elevii vor primi temele acasa, pe foi xerox. In Bara exista doar șapte…