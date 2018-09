Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea criza in Europa ar putea sa isi aiba originea pe piata imobiliara insa bancile sunt mai bine pregatite sa ii faca fata decat erau in urma cu zece ani, a declarat miercuri Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere, infiintat sub tutela BCE, transmite Reuters. Nivelul extrem…

- Criza din anul 2008 inca bantuie Europa Pentru milioane de italieni, redresarea economica a tarii lor este in continuare ceva mai mult decat un titlu discordant al unei stiri de presa care intra in conflict cu realitatea lor de zi cu zi. Noile date publicate saptamana trecuta de Institutul National…

- Criza economica din Venezuela ii impinge pe cetațenii țarii sud-americane sa recurga la soluții extreme pentru a supraviețui. La una dintre cele mai mari piețe din orașul Maracaibo, oamenii fac cozi la tarabele unde se vinde carne stricata, care este mai ieftina.

- Comisarul European pentru Afaceri Economice și FInanciare, Pierre Moscovici, a declarat vineri ca Europa trebuie sa se gandeasca la noua criza din viitor, care este inevitabila și sa anticipeze posibilele consecințe.

- Puternicul ministru turc al Finantelor a depus eforturi joi sa le ofere asigurari investitorilor straini, subliniind ca Turcia nu are nevoie de ajutorul Fondului Monetar International (FMI) pentru a iesi ”si mai puternica” din criza monetara care o afecteaza, relateaza AFP, conform news.roBerat…

- Romania a avut o crestere economica situata la nivel de varf pentru perioada post-criza, aproape 7%, in contextul a doi ani consecutivi de stimuli fiscali si majorare a veniturilor, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la conferinta de prezentare a raportului…

- Azaisprezece E›Aƒri din UE au luat parte la minisummitul informal de duminicAƒ privind migraE›ia, care s-a desfAƒE™urat la Bruxelles E™i care a fost prezidat de preE™edintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Desi Romania are a doua cea mai rapida crestere economica din Europa, saracia afecteaza 70% dintre persoanele care traiesc in mediul rural, arata un raport al Bancii Mondiale. Peste 900.000 de persoane (4,5%), traiesc in saracie extrema in zonele marginalizate din Romania (3,2% din mediul urban si…