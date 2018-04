Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla "Absorbtia banilor comunitari, o catastrofa marca PSD-ALDE" impotriva ministrului de resort Rovana Plumb, inaintata de grupurile parlamentare PNL si PMP din Senat, va fi dezbatuta si votata martea viitoare in plen, a anuntat presedintele de sedinta, Claudiu Manda. Semnatarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri seara ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, acuzand faptul ca Romania risca sa piarda doua miliarde de euro bani europeni "din cauza incapacitatii actualului Guvern de a respecta minimele…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, afirmand ca Romania risca sa piarda „sute de milioane, daca nu chiar miliarde de euro, din cauza incompetentei ministrului Fondurilor Europene.…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 5 - 11 martie: *** Motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL va fi dezbatuta luni, 5 martie, in plenul Camerei, iar miercuri, 7 martie, va fi supusa votului. Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 februarie - 4 martie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza marti, 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip. "Vom vedea cum vom putea intari cooperarea dintre Guvernul Romaniei…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 februarie: *** Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor, urmand ca votul sa fie dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al forului legislativ.…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 5 - 11 februarie: *** Muzeul Taranului Roman va sarbatori luni implinirea a 28 de ani de la refondare, printr-un eveniment de la care nu vor lipsi povestile, cartile si muzica buna, intrarea fiind libera. Programul va include…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 29 ianuarie - 4 februarie: *** Parlamentul a fost convocat in sesiune extraordinara luni pentru investirea Cabinetului Viorica Dancila. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD),…