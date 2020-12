Luni, 7 decembrie

- Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

- ONRC: Firme dizolvate in luna octombrie

- CNPP: Date privind pensiile sociale platite in luna octombrie

- Oficiul federal de statistica (Destatis) din Germania publica datele privind productia industriala in octombrie



Marti, 8 decembrie

- Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune suplimentara…