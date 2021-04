Luni, 5 aprilie

- Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei

- Institutul National de statistica publica datele privind cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in februarie 2021



Marti, 6 aprilie

- Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune suplimentara de obligatiuni in suma de 75 milioane lei

- Institutul National de statistica publica datele privind somajul BIM, in februarie 2021

- Institutul National de statistica publica datele privind veniturile si cheltuielile…