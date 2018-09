PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 3 - 9 SEPTEMBRIE Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 3 - 9 septembrie: *** Parlamentul isi reia luni activitatea. Senatul si Camera Deputatilor au fost convocate in cea de a doua sesiune ordinara a acestui an. Deputatii se reunesc luni incepand cu ora 16,00. In prima sedinta va fi votata noua componenta a Biroului permanent - vicepresedintii, secretarii si chestorii acestui for. Potrivit art. 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, alegerea membrilor Bp se face la propunerea grupurilor parlamentare, in conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuratiei politice si negocierii liderilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 27 august - 2 septembrie: *** Ministerul Afacerilor Externe organizeaza incepand de luni, 27 august, timp de trei zile, Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane, tema editiei din acest an fiind "Diplomatia - un pilon al Romaniei Centenare".…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 30 iulie - 5 august: *** Incepand cu 1 august, inregistrarea cererilor privind cetatenia romana insotite de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se va putea efectua exclusiv in baza programarii prealabile, utilizandu-se…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 23 - 29 iulie: *** Luni este ultimul termen pana la care procurorii ce doresc sa candideze pentru sefia DNA pot depune cereri de inscriere. Ministerul Justitiei a anuntat pe 9 iulie inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 16 - 22 iulie: *** Un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple din Bucuresti si judetul Ilfov se va deschide, incepand de luni, in centrul comercial ParkLake. Noul punct de lucru se…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 9 - 15 iulie: *** Coalitia de guvernare PSD - ALDE este asteptata sa ia o decizie, luni, in ceea ce priveste o eventuala suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Joi, presedintele PSD Liviu Dragnea declara ca suspendarea sefului statului…

- Potrivit prevederilor legale, sesiunea parlamentara ordinara s-a incheiat in 30 iunie. Decizia convocarii Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara in perioada 2 - 19 iulie a fost luata de Biroul permanent. Conform regulamentului, Camera Deputatilor se intruneste si in sesiuni extraordinare la cererea…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 25 iunie - 1 iulie: *** Motiunea de cenzura depusa de PNL, USR si PMP, intitulata "Demiterea Guvernului Dragnea - Dancila, o urgenta nationala!", va fi citita, luni, in plenul Parlamentului, iar miercuri va fi dezbatuta si votata,…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 iunie: *** Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei, intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania", va fi dezbatuta luni, 18 iunie, in plenul Senatului. Documentul a fost semnat de…