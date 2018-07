PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 23 - 29 IULIE Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 23 - 29 iulie: *** Luni este ultimul termen pana la care procurorii ce doresc sa candideze pentru sefia DNA pot depune cereri de inscriere. Ministerul Justitiei a anuntat pe 9 iulie inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie. Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si pe site-ul institutiei la data de 24 iulie, urmand ca in perioada 25 - 27 iulie candidatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

