Luni, 22 martie - Lansarea Raportului "Cartografierea Microplasticului in Apele Romaniei" - Bursa de Valori Bucuresti organizeaza deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare adresata elevilor care vor sa afle cum functioneaza bursa si piata de capital din Romania - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 400 milioane lei Marti, 23 martie - A XV-a editie a conferintelor Club Feroviar: Conferinta de Infrastructura, eveniment online, organizat de Club Feroviar, cu sprijinul Asociatiei Industriei Feroviare din Romania (AIF), in parteneriat…