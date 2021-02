Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va invita, in perioada 22 februarie - 7 martie 2021, de luni pana duminica, intre orele 10:00 - 16:30, la Targul de Marțișor intitulat „Primavara in sat” și organizat cu ocazia venirii primaverii. Ca in fiecare an, meșteri populari și artiști plastici vor…

- Ziua indragostitilor la romani, "Dragobetele", va fi sarbatorita, pe 20 si 21 februarie, la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", cu artisti si mesteri populari, care vor prezenta traditiile legate de inceputul primaverii, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. "Entitate mitologica…

- Mesajul a fost prezentat de consilierul prezidențial Sergiu Nistor, de la Departamentul Cultura, Culte si Minoritați Naționale, in cadrul evenimentului „Ziua Minoritaților Naționale - Contribuții la cunoașterea patrimoniului etnologic al minoritatilor nationale”, organizat in format on-line de Muzeul…

- In preajma Sarbatorilor, Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” organizeaza o serie de evenimente. E drept, cu mai putini colindatori si cu un numar restrans de participanti – dar cu ateliere de...

- Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” organizeaza, in perioada 12 - 20 decembrie, in zilele de weekend, evenimentul „Am venit sa colindam «Florile Dalbe»”, potrivit news.ro.Spre deosebire de alti ani, cand muzeul organiza evenimentul „Festivalul de datini si obiceiuri de Craciun si Anul Nou…