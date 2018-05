PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 21 - 27 MAI Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 21 - 27 mai 2018: *** Inscrierile pentru editia din acest an a Programului oficial de internship al Guvernului se incheie luni, 21 mai. Echipa de organizare a programului a decis saptamana trecuta sa prelungeasca cu sapte zile perioada de inscriere pentru a oferi sansa cat mai multor tineri sa aplice pentru un stagiu de practica in Executiv, ministere, institutii si autoritati publice centrale. La editia 2018 sunt 200 de locuri disponibile. Programul de internship al Guvernului se va derula in perioada 16 iulie - 14 septembrie si este destinat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

