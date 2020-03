PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 2 - 8 MARTIE ECONOMIC Luni, 2 martie - Ministerul Sanatatii organizeaza sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordin pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile in Romania, care pot fi utilizate/comercializate de catre detinatorii de autorizatie de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii acestora, distribuitorii angro si furnizorii de servicii medicale si medicamente, pentru produsele care fac obiectul unei relatii contractuale cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. - Conferinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

