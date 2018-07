Stiri pe aceeasi tema

- Pașapoartele simple pentru București și Ilfov se vor elibera din noul sediul inființat in incinta mall-ului ParkLake, din sectorul 3 al Capitalei. Tot acolo se vor depune și cererile de eliberare a documentelor noul sediu fiind operațional din data de 16 iulie. Serviciile de pașapoarte din Pipera și…

- Un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple din Bucuresti si judetul Ilfov se va deschide, incepand cu data de 16 iulie, in centrul comercial ParkLake."Cetatenii care au depus pana in prezent sau vor depune in intervalul 11-13…

- "Cetatenii care au depus pana in prezent sau vor depune in intervalul 11-13 iulie cereri pentru eliberarea documentelor de calatorie la sediile din Pipera si Piata Amzei isi vor putea ridica pasaportul din punctul de lucru situat in ParkLake", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne…

- "Cetatenii care au depus pana in prezent sau vor depune in intervalul 11-13 iulie cereri pentru eliberarea documentelor de calatorie la sediile din Pipera si Piata Amzei isi vor putea ridica pasaportul din punctul de lucru situat in ParkLake", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne…

- Un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple din Bucuresti si judetul Ilfov se va deschide, incepand cu data de 16 iulie, in centrul comercial ParkLake. "Cetatenii care au depus pana in prezent sau vor depune in intervalul 11-13 iulie cereri…

- In continuarea masurilor luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru eficientizarea activitații de eliberare a pașapoartelor, incepand cu data de 16 iulie a.c., se va deschide un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple din București…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 iunie: *** Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei, intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania", va fi dezbatuta luni, 18 iunie, in plenul Senatului. Documentul a fost semnat de…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 2-5 mai 2018, in actvitatea de control, sunt redate mai jos. Sambata, 5 mai 2018, a fost organizata o acțiune de control de tip ”campanie” in domeniul construcțiilor, in localitațile Alba Iulia, Aiud, Blaj și Sebeș, la care au participat 14…