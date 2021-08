Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 19 iulie - Ziua Portilor Deschise la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele…

- PMP solicita actualului Guvern ca la baza rectificarii bugetare din acest an sa fie luate in considerare solicitarile mediului de afaceri si sa asigure protejarea puterii de cumparare a romanilor cu venituri reduse. Datele furnizate de Institutul National de Statistica arata ca economia Romaniei a inregistrat…

- Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete aproape s-a dublat in aprilie fața de aceeași luna din 2020, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Statistica. In total, in primele patru luni, raportat la perioada similara de anul trecut, creșterea afacerilor…

- Producția industriala a crescut in primele patru luni iar investițiile straine au trecut de la minus la 2 miliarde in perioada ianuarie-aprilie 2021. In schimb, deficitul de cont curent s-a dublat și datoria externa a crescut cu un miliard de euro. Avem astfel de a face cu doua vești bune pentru economie…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in primul trimestru al acestui an, 20,356 miliarde lei, in crestere cu 9,9%, comparativ cu trimestrul I 2020, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), arata News.ro. ”In trimestrul I 2021, comparativ…

- Luni, 24 mai - Garda Nationala de Mediu: Amenzile aplicate in primele patru luni din 2021 - Ministerul Finantelor organizeaza o licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 de milioane de lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele…