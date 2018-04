Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Surse politice au declarat ca Bogdan Trif, comisarul Garzii Nationale de Mediu si presedinte al PSD Sibiu, ar putea prelua mandatul de ministru al Turismului de la Mircea Titus Dobre, care a condus ministerul in timpul Guvernului Mihai Tudose.Bogdan Gheorghe Trif are 41 de ani si este casatorit.…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament ‘impotriva’ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. „Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (…), acum voi vota ‘impotriva’ cu toata convingerea”, a declarat Ponta la Antena 3. Potrivit…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 ianuarie: *** Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni pentru discutii despre componenta viitorului Guvern. Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe social-democrata…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerând ca acest lucru este "profund…