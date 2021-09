Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 13 septembrie - Ministerul Finantelor organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Banca Nationala a Romaniei publica datele privind balanta de plati si datoria externa, in iulie 2021 - Institutul National de Statistica publica datele…

- Institutul National de Statistica publica marti date semnal cu privire la evolutia economiei in trimestrul doi al acestui an. Potrivit cifrelor anuntate in iulie de Statistica, produsul intern brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 286,198 miliarde de…

- Luni, 16 August -Ministerul Finantelor organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei -Rezultatele financiare inregistrate in primul semestru de Avioane Craiova, Prebet si Prefab -Banca Nationala a Romaniei publica Minuta sedintei Consiliului de administratie pe probleme…

- „Cat de eficient este un Guvern se vede in bunastarea oamenilor! INS a anuntat azi o inflatie de 5% si o explozie a preturilor la: Energie electrica (+25%), Gaze (+20,5%), Combustibili (+13%). Puterea de cumparare a romanilor scade big time”, arata o postare de miercuri pe pagina de Facebook a PSD.…

- Luni, 19 iulie - Ziua Portilor Deschise la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2021 a fost de 286,19 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 2,9% fata de trimestrul IV 2020 si cu 0,1% fata de trimestrul I 2020, arata datele provizorii (2) publicate joi de Institutul National…

- Ce afaceri merg bine in Romania. Un domeniu a crescut de peste 20 de ori, in plina pandemie!. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete aproape s-a dublat in aprilie fața de aceeași luna din 2020, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Statistica. In…