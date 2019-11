PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 11 - 17 NOIEMBRIE Principalele evenimente din saptamana 11 - 17 noiembrie:



*** Rezultatele primului tur al alegerilor prezidentiale urmeaza sa fie anuntate incepand de luni de Biroul Electoral Central. BEC va furniza zilnic, incepand de luni, informatii privind rezultatele partiale ale alegerilor la orele 11,00, 15,00, 17,00 si 20,00.



Daca niciunul dintre candidati nu va avea majoritate de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, va fi organizat al doilea tur de scrutin, in 24 noiembrie, intre primii doi clasati. Scrutinul va fi castigat de candidatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua alegerilor prezidentiale vor fi publicate pe Internet numai rezultatele partiale si finale, precizeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care arata ca, in prezent, nu exista cerinte operationale care sa permita STS centralizarea rezultatelor provizorii de la nivelul sectiilor de votare.…

- Principalele evenimente din saptamana 28 octombrie - 3 noiembrie: *** Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor ar urma sa se reuneasca luni pentru a stabili calendarul de investitura a noului Guvern. Este vorba despre audierea in comisiile permanente de specialitate a viitorilor membri…

- Principalele evenimente din saptamana 21 - 27 octombrie: *** Premierul desemnat Ludovic Orban urmeaza sa prezinte saptamana viitoare noul Cabinet. El a precizat ca numele noilor ministri vor fi facute publice dupa ultima runda de negocieri politice, care va avea loc, cel mai probabil, marti sau miercuri.…

- Principalele evenimente din saptamana 7 - 13 octombrie: *** Aproximativ 500 de militari din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale participa, in perioada 7 - 13 octombrie, la…

- Principalele evenimente din saptamana 30 septembrie - 6 octombrie: *** Opozitia ar urma sa depuna, la inceputul saptamanii, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa luni sau marti.…

- Principalele evenimente din saptamana 16 - 22 septembrie: *** Delegatia Permanenta a ALDE se va intruni, cel mai probabil, luni in sedinta pentru a discuta excluderea din partid a lui Teodor Melescanu, ales presedinte al Senatului. Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat…

- Principalele evenimente din saptamana 2 - 8 septembrie: *** Parlamentul incepe luni cea de a doua sesiune ordinara din acest an. Deciziile de convocare a celor doua Camere intr-o noua sesiune parlamentara au fost publicate in Monitorul Oficial. In prima sedinta a…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 august: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, luni si marti, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump. Intrevederea celor doi presedinti este programata pentru marti, dupa cum au anuntat, pe 6 august,…