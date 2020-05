Luni, 11 Mai

- Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei

- Institutul National de Statistica publica datele privind miscarea naturala a populatiei in martie 2020

- Institutul National de Statistica publica datele privind comertul international cu bunuri al Romaniei (date estimate) in martie 2020



Marti, 12 mai

- Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune suplimentara de obligatiuni in suma de 75 milioane lei

- Institutul National de Statistica publica datele privind…