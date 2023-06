Previziunile economice din primăvara anului 2023. Economia europeană continuă să dea dovadă de reziliență într-un context global dificil Scaderea prețurilor la energie, reducerea constrangerilor legate de oferta și o piața puternica a forței de munca au susținut o creștere moderata in primul trimestru al anului 2023, eliminand temerile legate de o recesiune. Acest inceput, mai bun decat se preconizase, ridica perspectivele de creștere pentru economia UE la 1,0% in 2023 (comparativ cu 0,8% in previziunile intermediare din iarna) și la 1,7% in 2024 (comparativ cu 1,6% in previziunile din iarna). Revizuirile in sens ascendent pentru zona euro sunt de o amploare similara, creșterea PIB-ului fiind estimata, in prezent, la 1,1% in 2023,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Vom lansa o noua schema de ajutor de stat pentru repornirea motoarelor industriei din Romania. Sprijinul de la stat va viza acoperirea costurilor suplimentare generate de cresterile preturilor la energie si gaz si transformarea in productie industriala verde prin electrificare si/sau utilizarea hidrogenului…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in luna aprilie pana la 8,1%, de la 8,3% in luna martie, in timp ce in Romania a scazut de la 12,2%, pana la 10,4%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. In luna aprilie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost…

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a multumit sustinatorilor Ucrainei impotriva agresiunii ruse si a subliniat forta coeziunii europene intr-un discurs sustinut marti in format de videoconferinta in deschiderea summitului Consiliului Europei la Reykjavik, potrivit DPA.

- Economia europeana continua sa dea dovada de reziliența intr-un context global dificil. Fișa de țara pentru Romania este dipsonibila aici. Scaderea prețurilor la energie, reducerea constrangerilor legate de oferta și o piața puternica a forței de munca au susținut o creștere moderata in primul trimestru…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in semestrul doi din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 23,5 euro/100 kWh la 28,4 euro/100 kWh, iar Romania este statul membru UE cu cel mai semnificativ avans, in moneda nationala,…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au discutat miercuri, la Bucuresti, despre stadiul eforturilor de integrare europeana a tarii vecine, precum si despre consecintele razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si provocarile de securitate cu care…

- ”In cadrul procesului de avizare a unei cereri de plata, Comisia Europeana poate solicita clarificari suplimentare fata de documentatia prin care un stat membru justifica realizarea tintelor si jaloanelor, aceasta practica fiind una obisnuita in procesul de analiza. In vederea clarificarii tuturor aspectelor…