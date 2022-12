Previziunile economice ale Comisiei Europene pentru România: 1,8% creștere economică în 2023 și 2,2% în 2024 Dupa un an 2022 cu o creștere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB-ul real va crește cu aproximativ 2 % in urmatorii ani, din cauza inflației in urcare, a inaspririi condițiilor financiare și a urmarilor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Se preconizeaza ca inflația va atinge un nivel maxim la sfarșitul anului 2022 și ca va ramane la un nivel ridicat in 2023, inainte de a scadea in 2024. Șomajul se va menține la aproximativ 5-6 %, dupa cum se arata intr-un document al CE. Totodata, se estimeaza ca deficitul public va scadea treptat pana… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

