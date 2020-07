Stiri pe aceeasi tema

- CE: Economia Romaniei va inregistra o contractie de 6% in 2020, urmata de un avans de 4,2% in anul urmator. Deficitul urca la 9,2% din PIB Economia Romaniei va inregistra o scadere semnificativa, de 6% in 2020, dupa mai multi ani de crestere robusta, in timp ce deficitul guvernamental este preconizat…

