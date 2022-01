Previziunile Bitdefender pentru 2022: Și mai mult ransomware, completat de atacuri cibernetice sponsorizate la nivel de stat Comunitatea de securitate cibernetica lucreaza la tehnologii și soluții care vor proteja oamenii și companiile in 2022 și in anii urmatori. In pregatirea funcționalitaților care sa poata depista amenințarile viitorului, cercetatorii de la Bitdefender fac cinci previziuni legate de evoluția acestora. Ransomware va continua sa domine peisajul Amenințarile ransomware, care blocheaza datele victimelor și cer recompense pentru deblocare, vor continua sa fie cel mai profitabil tip de infracțiune cibernetica in 2022. Cercetatorii anticipeaza o creștere a atacurilor care se vor concentra pe sustragerea… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

